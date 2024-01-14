網評：“背書”山寨網站，搜索引擎自毀口碑

中評社北京1月14日電／網評：為山寨網站“背書”，搜索引擎是自毀口碑



來源：光明網 作者：熊志



《法治日報》記者連日來調查發現，在一些搜索引擎檢索時，檢索結果顯示排在前幾位的大多是廣告網站，有些廣告網站與檢索關鍵詞並不完全一致，而自稱“官網”“正版”的“李鬼網站”混入其中、誘人點擊。



在某搜索引擎上檢索“Steam”，排在前面的卻是仿Steam的山寨網站，用戶一不小心就容易被誤導下載充值，造成經濟損失、隱私洩露；搜索家電維修售後官網，檢索結果第一條卻是仿冒的“李鬼網站”，充滿消費陷阱……



搜索引擎類似的廣告亂象，早就不是新鮮事了。前些年發生的魏則西事件，曾引發關於競價排名的巨大爭議，醫療廣告得到了嚴厲的整頓規範。然而從報導來看，在其他各類領域，競價排名依然存在著種種亂象。



搜索網站需要賺錢維持運營，因此從商業邏輯上講，通過競價排名獲得更靠前的排序，以提供更大的曝光度引流，其實無可厚非。問題的關鍵在於，平台在提供廣告服務時，起碼得對廣告主進行嚴格的審核把關，保證廣告真實合法，不會造成誤導。



像報導提到的仿“Steam”的山寨網站，圖標、網站樣式幾乎全部仿冒正版網站，很容易造成混淆，這本身就涉嫌盜版侵權。搜索引擎運營方豈能在收了競價排名的費用之後，就將這類可能違法違規的山寨網站，在搜索結果中設置在正版官網前面？

