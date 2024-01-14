網評：吐槽出租車引“行業震動”？先別激動

中評社北京1月14日電／網評：女生吐槽出租車引發“行業震動”，先不要那麼激動



來源：光明網 作者：光明網評論員



1月8日，山東濟南一名女大學生在社交媒體上發布了一段視頻，抱怨出租車收費過高。她表示，同樣的路程，網約車只需40元左右，而出租車卻收了80元；她的室友比她多走了3公里，費用更是高達99元。這段視頻引發了廣大出租車司機的強烈不滿，許多司機趕到女生所在的學校討要說法。9日，濟南匯元出租汽車有限公司表示，女生的行為旨在詆毀整個行業，只為了吸引關注和獲取流量。目前，公安機關已介入調查此事。



一段吐槽視頻，似乎引發了巨大的風波，一些媒體甚至稱這造成了“行業震動”。當地的出租車公司在回應時甚至言辭激切地稱“你看她的妝容，你看她的語言，你看她的態度，她是在反映問題嗎？她是在做噱頭。”



反映問題究竟需要什麼妝容，這恐怕是個見仁見智的問題，但解決問題顯然需要一個心平氣和的態度，也需要擺事實講道理的方法，一時口快的指責只怕是沒什麼用的。當地的出租車到底貴不貴，這名女生反映的是不是事實，不妨先放下激動的情緒，出具一些有說服力的調查報告，這當然比關注“妝容”“態度”等更有意義。



比如有媒體亮出了實測數據，地圖軟件的打車頁面截圖顯示，網約車40元左右的價格，出租車預估價為64－98元。同時在社交平台的評論區，認同該女生的言論更是隨處可見。當然，這些都是個人的調查和體驗，但當地顯然應當正視——社會對價格是存在質疑的。



不過價格高也不是“原罪”。如果出租車價格高，但是服務質量、司機態度都更好，讓人物超所值，那麼價格貴一點倒也無妨。所以，人們對於價格高本身，其實不必如此敏感；與此同時，出租車公司如果能證明價格高是合理的，也並無不可。

