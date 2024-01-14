日本一客機現玻璃裂痕　已安全折返

中評社北京1月14日電／據新華社援引日本共同社報導，當地時間13日上午11時20分，日本全日空航空公司旗下一架波音737客機，在飛行途中被發現駕駛艙前方玻璃出現裂痕，飛機隨即返回札幌新千歲機場。



據全日空消息，該客機是從札幌飛往富山縣的全日空1182號航班。當時機上共有52名乘客，6名乘務員。飛行員在發現玻璃裂痕後，立即決定返航。最終客機安全著陸，沒有人員受傷。