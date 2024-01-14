推動人工智能技術賦能社會

中評社北京1月14日電／近年來，人工智能大模型技術的湧現，掀起新一代人工智能發展的研究熱潮，也為各行各業應用人工智能帶來新的發展機遇。



人工智能的未來充滿哪些可能性？我們如何應對？記者採訪了有關專家。



人工智能研究正從以往的學術牽引更多轉為需求牽引



作為新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，人工智能被普遍認為將對經濟社會發展產生深遠影響。



近年來，人工智能研究正從以往的學術牽引更多轉為需求牽引，人工智能的發展目標正發生大的轉變。



在浙江大學人工智能研究所所長吳飛看來，人工智能正由原來的“用計算機模擬人的智能”，向著三個方向拓展：“機器＋人”（用機器與人結合成增強的混合智能系統），“機器＋人＋網絡”（用機器、人、網絡結合組織成新的群體智能系統），“機器＋人＋網絡＋物”（用機器、人、網絡和物結合而成的智能城市等更複雜的智能系統）。在“賦能社會”的應用驅動下，一系列智能技術正在蓬勃發展。



北京郵電大學人工智能學院人機交互與認知工程實驗室主任劉偉介紹，從使用數學模型建立機器智能、借助統計概率實現機器學習，再到試圖借助遷移方法實現上下文感知的行為智能系統，這三類人工智能發展趨勢體現了向人機環境系統邁進的發展路徑。“具備對環境的感知、理解和交互能力，才算真正意義上的通用人工智能。”劉偉說。

