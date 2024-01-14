美英聯手空襲，紅海局勢驟然升級

13日，在埃及伊斯梅利亚省，一艘货轮行驶在苏伊士运河上。（图片来源：新华社） 中評社北京1月14日電／據光明日報報導，埃及蘇伊士運河管理局主席烏薩馬·拉比耶1月12日否認了航運界關於曼德海峽局勢升級導致蘇伊士運河暫停通行的傳聞。曼德海峽連接紅海和亞丁灣，位於也門和吉布提之間。



【記者連線】



新一輪巴以衝突的外溢效應進一步加劇。當地時間1月12日，緊綳數日的紅海局勢“斷了最後一根弦”，美國和英國艦隊聯合對也門境內的胡塞武裝目標實施多次打擊。這是胡塞武裝自2023年底頻繁襲擊與以色列有關的紅海商船以來首次遭到打擊。紅海局勢驟然升級，未來形勢不確定性加大。



胡塞武裝誓言發動更多反擊



1月12日凌晨，美國和英國出動戰機對也門胡塞武裝實施打擊。美國軍方消息顯示，美軍當天動用“戰斧”巡航導彈和戰機打擊了多個地面目標，包括也門首都薩那和西部紅海城市荷台達等。同時，英國皇家空軍派出4架“台風”戰機從位於塞浦路斯的阿克羅蒂裡基地（塞南部的英國軍事占領地）起飛，對兩處胡塞武裝目標進行了轟炸。英國皇家海軍驅逐艦“鑽石號”和多艘美國軍艦配合擊落了大量胡塞武裝的無人機和導彈。



美國總統拜登在聲明中稱，此舉是為了回應伊朗支持的胡塞武裝自2023年11月以來對紅海過往商船的襲擊。他還表示，英國參與了打擊行動，澳大利亞、巴林、加拿大和荷蘭提供了支持。如有必要，美國將採取進一步措施。英國首相蘇納克發表聲明稱，胡塞武裝不顧一再警告，仍繼續在紅海發動襲擊，包括本周針對英國和美國軍艦進行襲擊，這是不能容忍的。他聲稱這次空襲是“有限、必要和適當的自衛行動”。



鑒於美國此前曾多次向胡塞武裝發出警告和威脅，有輿論認為，此次軍事行動在意料之中。但行動並沒有挫敗胡塞武裝，反而火上澆油。據胡塞武裝控制的薩巴通訊社報導，美英空軍在也門首都薩那、荷台達省、塔伊茲省、哈傑省和薩達省實施了73次襲擊，造成5名武裝人員死亡，6人受傷。