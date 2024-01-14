“悅己”潮提升消費愉悅感

中評社北京1月14日電／銷售“感受”，讓人們在消費中獲得愉悅感，能夠幫助商家解決產品同質化、低價競爭等問題，獲得新的增長點和溢價空間。



消費市場正在快速變化，消費者追求更高的產品品質、更愉悅的消費體驗，能提供高情緒價值的產品和服務越來越受到青睞，成為商家蓄力發展的重點。悅己這一消費領域的新潮流，正推動市場供給更加豐富多元。



新生活態度興起



在廣州市天河區上班的“90後”白領楊莉，工作日的一天是這樣度過的：早上買一杯咖啡提神醒腦，為一天的工作帶來能量；午休時和同事在附近商場逛逛，購買日常所需和“心頭好”；下班後，或是約幾位好友打卡新餐廳，用美食緩解疲勞，或是去健身房鍛煉，保持身材和健康。周末的選擇就更加豐富了，插花、看展覽、美容SPA……“對符合自己的喜好和興趣，能帶來快樂和滿足感的事情，我都願意買單。”楊莉說。



越來越多的人關注產品和服務所能提供的情緒價值，電影演出、美容美發、運動健身等消費活動成為享受生活、取悅自我的重要途徑。美團、大眾點評數據顯示，2023年1月至8月，美容美體領域交易規模較2019年增長194%；2023年以來，板球、馬術課等運動搜索量同比增長均超過100%；以興趣和自我成長為導向的培訓服務興起，與“夜校”相關的筆記評價數同比增長226%。



“這種以滿足個人深層次內心需求和生活享受為目的的經濟活動，被稱為悅己消費，主要特徵是注重自我愉悅、個性展示、存在表達、價值實現，追求心理寄托與未來預備。”首都經濟貿易大學特大城市經濟社會發展研究院副院長郭媛媛說。



楊莉發現，日常悅己支出雖然零散，但累計下來也是一筆不小的數目。為了用更優惠的價格享受消費的愉悅感，她常常用信用卡積分兌換電影票、關注各種優惠信息、領咖啡茶飲代金券。

