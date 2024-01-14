俄軍出動“匕首”　烏全境響防空警報

圖為烏克蘭馬基伊夫卡地區民宅被炸成廢墟。（來源：法新社） 中評社香港1月14日電／據大公報報導，法新社報導：俄羅斯13日清晨使用包括“匕首”高超音速導彈在內的武器，對烏克蘭發動大規模攻擊，烏全境發布防空警報，鄰國波蘭甚至一度啟動防空系統。烏克蘭官方表示，蘇梅州、波爾塔瓦州和第聶伯羅彼得羅夫斯克州等地當天遭俄軍導彈襲擊，造成1人受傷。



13日上午，烏克蘭中部重要工業城市第聶伯羅、基洛沃格勒多次傳出爆炸聲。烏國防部消息稱，俄軍控制的別爾江斯克市中心當天早上發生劇烈爆炸。烏空軍部門稱，俄軍襲擊導致東北部蘇梅州一名平民受傷，26棟建築物受損。此外，受烏方電子戰設備干擾，超過20枚俄軍導彈未能命中目標。



俄羅斯方面表示，在對烏克蘭生產彈藥和無人機設施進行的一系列襲擊中，摧毀了所有目標。



英國首相蘇納克12日在基輔與烏克蘭總統澤連斯基簽署了兩國國防和安全合作協議。協議規定，英國支持本國國防企業在烏投資並開展合作，支持英國武器裝備在烏維修、保養和本地化生產，英國今年將繼續向烏提供25億英鎊軍事援助。俄聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫警告，在烏克蘭部署英國部隊將意味著向俄羅斯宣戰。



（來源：大公網）