王鴻薇：“國會”爭取藍白合　賴當選衝擊兩岸

國民黨“立委”王鴻薇與好友。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，民進黨賴清德當選，但朝小野大，“立法院”席次三黨不過半。中國國民黨“立委”王鴻薇14日表示，國民黨大選雖失利，但拿下“國會”最多席次，未來應與台灣民眾黨合作，而賴清德當選，未來兩岸經貿ECFA將面對更大衝擊。



記者問，賴清德當選，全球關注兩岸關係緊張動盪，美國總統拜登立刻說不支持“台獨”，未來ECFA也恐先中斷？王鴻薇坦言，確實如此，大選結果滿可惜，賴清德衹有40%得票率，是少數的“總統”，未來兩岸在經貿交流上將面對更大衝擊，也看到美國很擔心，出手強調不支持“台獨”，就怕有人會誤判情勢，ECFA早收清單也會受到衝擊，產業將孤立無援，而民進黨選舉期間還一直講大陸介選，她非常擔心影響許多就業人口。



“立院”總席次113席，國民黨拿下52席、民進黨51席、無黨籍2席、民眾黨關鍵8席。台北市第三選區（中山、北松山）“立委”選舉，王鴻薇以10萬5050票、得票率52.52%勝過民進黨謝佩芬8萬9850票、得票率44.92%，順利連任第2屆。王鴻薇今早也到中山區錦州公園啟動車隊謝票行程，會前受訪。



王鴻薇表示，“立院”要面對正副院長選舉，國民黨要爭取與民眾黨在野合作，民眾黨主席柯文哲也曾講過，會願意支持國民黨不分區“立委”當選人韓國瑜當“立法院長”，所以她應是樂觀其成，但民眾黨與民進黨合作也不無可能，因國民黨未過半，不管願不願意或高不高興，都一定要全力爭取跟民眾黨合作，這是現實。



記者問，民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊被國民黨2024發言人凌濤怒指是戰犯會影響？王鴻薇說，黃珊珊可能也有一些情緒，但仍要回歸藍白兩黨合作，要秉持國家利益大於政黨利益。



記者問，民進黨側翼已醞釀罷免新北市長侯友宜？王鴻薇說，她大膽預測侯不會面臨被罷免的危機，因侯與4年前韓國瑜競選2020並不同，賴比起蔡英文衹有40%得票率，“國會”沒過半，民進黨還要隨側翼起舞嗎？不會有罷侯出現，但國民黨也要檢討，重新讓民眾相信。



媒體問，國民黨主席朱立倫是否要請辭負責？王鴻薇說，每次選完都會有此聲浪，但“總統”雖失利，區域“立委”卻繳出漂亮成績單，此時此刻不需要誰下台，所有責任大家一起扛，黨主席有負責“國會”布局，還有很多重大法案要快速推動，她倒認為昨天發生金門鄉親無法回鄉投票有弊端，還有高端疫苗合約到底要不要公開？未來的“國會”應該將黑箱作業給打開，大家聯合提案。



記者問，國民黨台中市長盧秀燕未來是否最強母雞？王鴻薇說，盧秀燕在這次已展現輔選高能量，其實也有幾位市長也是，包括國民黨台北市長蔣萬安，她相信不管是盧秀燕或蔣萬安，未來份量都會非常重，但她覺得在野還是要合作，否則仍被一一擊破。