四川：強化農田保護　助力生態振興

（來源：新華社） 中評社北京1月14日電／據人民日報報導，1月11日，《中共中央國務院關於全面推進美麗中國建設的意見》發布。意見提出，加強農業廢棄物資源化利用和廢舊農膜分類處置。



四川省廣元市朝天區羊木鎮，種植戶唐小林走進自家的340多畝蔬菜地裡。眼前，地膜覆蓋的蔬菜長勢正好。



如今，唐小林的蔬菜地全部用上了加厚高強度地膜。唐小林告訴記者：“這種厚度0.015毫米以上的地膜能保溫、保墒，利於作物生長，還能減少環境污染。”



農田地膜科學使用回收處置關係美麗鄉村建設。近年來，四川幫助農民科學使用地膜，推出多種農田地膜科學回收處置模式，推動鄉村生態振興。



推廣新型地膜



指導科學選用



過去，唐小林更喜歡用厚度0.006毫米的薄膜。每年蔬菜種植季，300多畝的菜地，少說也得用1噸薄膜。



但是，傳統薄膜不易降解，如果直接回田，會導致土壤板結，影響作物的產量和品質。前兩年，唐小林的菜地土壤板結情況越來越嚴重。不僅如此，每逢刮風下雨，薄膜一吹就破，常吹得田裡到處是白色垃圾。而破損的薄膜，也需要人工撿拾，增加了成本。“每年收了菜，光撿薄膜，就需要很多人撿好幾天。”唐小林越來越渴望使用效果更好的地膜。