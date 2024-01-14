山東棗莊：督促年輕幹部系緊風紀扣

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月14日電／據中國紀檢監察報報導，近日，山東省棗莊市紀委監委組織年輕幹部來到法院，旁聽某年輕幹部案件庭審現場，參加活動的幹部表示：“案例是最好的教科書，也是最好的清醒劑。”



棗莊市紀委監委堅持前移教育關口，從補齊年輕幹部紀法教育短板弱項入手，把警示教育課堂搬進職務犯罪庭審現場，組織年輕幹部旁聽庭審，並結合工作實際，通過青年理論學習小組等形式進行交流研討，增強年輕幹部對黨紀國法的敬畏意識。



棗莊市紀委監委一方面以違紀違法典型案例為反面教材，組織黨風廉政警示教育大會，編印警示教育匯編，用“案中人”警示身邊人，進一步深化以案促改、以案促治；另一方面結合新時代廉潔文化建設，把廉潔教育擺在突出位置，廣泛開展廉潔文化進機關等活動，積極搭建“青廉說”演講比賽、參觀廉政教育館、黨風廉政現場教學等平台。該市紀委監委組織全市60多個部門單位同志參加年輕幹部清廉主題演講比賽，近千人次年輕幹部參觀廉政教育館。



“針對初任選調生和公務員的年輕幹部，在入職培訓課程設置中，有針對性地嵌入紀法教育內容。”棗莊市紀委監委相關負責人介紹，該市紀委監委在做實年輕幹部教育引導、嚴格落實新任年輕幹部德廉知識測試和任前廉政談話制度的同時，還與組織、婦聯、教育、機關工委等多部門聯動，打出年輕幹部廉政教育“組合拳”，通過過政治生日、寫一封倡廉書等方式，幫助其系好廉潔從政第一粒扣子。



棗莊市紀委監委注重營造廉潔氛圍，創新形式方法，以年輕人喜聞樂見的形式，利用官方網站、“清廉棗莊”微信公眾號，推出“節氣話廉”“節日倡廉”“文物話廉”等圖文並茂、內容豐富的廉潔提醒，多元化、立體式開展廉潔教育。



“打好‘組合拳’，是護航年輕幹部健康成長的重要手段。”棗莊市紀委監委相關負責人表示，將依托政治監督活頁和廉政檔案，分領域、分崗位梳理掌握年輕幹部黨風廉政風險點，建立年輕幹部成長檔案，持續推進對年輕幹部全方位、全鏈條、全周期的教育管理監督。