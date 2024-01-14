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坦桑尼亞一金礦坍塌至少21人死亡
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2024-01-14 11:49:25
中評社北京1月14日電／據新華社報導，坦桑尼亞地方官員13日說，該國北部錫米尤地區一座金礦當天在遭遇暴雨後發生坍塌，造成至少21名礦工死亡、多人失蹤。
錫米尤地區專員葉海亞·納萬達13日晚在接受新華社記者電話採訪時說，該金礦當天5時左右發生坍塌，遇難者大部分是25至35歲的年輕人。由於強降雨仍在持續，救援工作遇阻暫停。
（來源：新華網）
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