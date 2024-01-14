江西：提高打擊行賄的精準性有效性

（來源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京1月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，“在查辦鄒某案件過程中，我們發現商人李某行賄的問題，果斷對其採取留置措施，釋放了受賄行賄一起查的強烈信號。”日前，在查處江西省豐城市某領導幹部嚴重違紀違法案件時，宜春市紀委監委對相關行賄人深挖徹查，堅決不給“圍獵”者留有空間。



據調查，商人李某為謀取不正當利益，刻意接近豐城市某領導幹部鄒某，並先後多次向其行賄，請求其為自己承接工程幫忙，接受請托後，鄒某多次為李某站台打招呼，謀取巨額利益。目前兩人均被採取留置措施。



江西省紀委監委多措並舉提高打擊行賄的精準性、有效性，持續放大治理行賄綜合效能，堅決斬斷“圍獵”與甘於被“圍獵”的利益鏈、破除權錢交易的“關係網”。



周雪華、李夢平、周華新等人，長期混跡江西商場，作為江西省原副省長胡長清案的主要行賄人，堪稱行賄場上的“老運動員”，他們都曾因為該案被追究刑事責任，刑滿釋放後，三人仍不思悔改，又重操舊業，拉攏腐蝕領導幹部，培養代言人、代理人，將資本與權力、資源深度勾連，攫取巨額非法利益，極大地破壞了公平競爭環境。



對於這樣處心積慮以金錢開道，不擇手段長期“圍獵”領導幹部，助長腐敗土壤滋生，嚴重擾亂市場經濟秩序的行賄人，江西省紀委監委與公安機關組成聯合專案組，協調審計、稅務等多部門聯合參與辦案，堅決嚴肅查處，他們三人也再次受到法律嚴懲。



行賄主體和腐敗領域的多元性，決定了懲治行賄必須推動多元主體共同參與。在受賄行賄一起查工作中，該省紀委監委與相關職能部門同向發力、綜合發力，統籌運用紀律、法律、行政、經濟等手段，對行賄人依規依紀依法採取組織處理、行政處罰、資格資質限制等措施，完善對行賄人的聯合懲戒機制，形成懲治行賄工作合力。