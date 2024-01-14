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台灣地區選舉結果出爐，拜登回應
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2024-01-14 11:47:31
中評社北京1月14日電／據鳳凰網援引路透社報導，台灣地區領導人選舉結果出爐後，美國總統拜登星期六（1月13日）發言強調，美國不支持台灣獨立。
拜登被媒體請求針對台灣“大選”做回應時說：“我們不支持（台灣）獨立……”
據新華社報導，2024年台灣地區領導人和民意代表選舉13日舉行。計票結果顯示，民進黨候選人賴清德、蕭美琴當選台灣地區正副領導人。台灣地區立法機構113個席次中，中國國民黨獲得52席，民進黨51席，台灣民眾黨8席，無黨籍及未經政黨推薦者2席。
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