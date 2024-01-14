俄外交部回應台灣地區選舉

中評社北京1月14日電／據鳳凰網報導，1月13日，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃表示，在台灣地區選舉大背景下，莫斯科呼籲外部勢力不要挑釁。



扎哈羅娃表示，兩岸關係純屬中國內政，個別國家企圖利用台灣地區選舉向北京施壓，破壞海峽和整個地區局勢的穩定會適得其反，應受到國際社會的廣泛譴責。



她稱：“我方呼籲所有外部勢力不要採取破壞地區穩定和國際安全的挑釁行動。”



扎哈羅娃強調，俄方在台灣問題上的立場沒有改變，俄方承認世界上衹有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，俄羅斯反對任何形式的台灣獨立。