安徽新興產業支撐經濟回升向好

（來源：新華社） 中評社北京1月14日電／據人民日報報導，地處安徽省淮北市的安徽理士新能源發展有限公司生產車間裡，4條鋰電池生產線、2條包裝線正全速運轉。“2023年以來，我們對共建‘一帶一路’國家和地區的鋰電池出口量同比增長近1倍。”公司外貿負責人楊敏說。



新能源汽車、鋰電池、太陽能電池——安徽“新三樣”產業表現搶眼，成為經濟回升向好的重要支撐。



根據合肥海關的統計數據，從外貿出口看，2023年前11個月，安徽新能源汽車、鋰電池、太陽能電池合計出口364.9億元，增長16.5%。



2020年8月，習近平總書記在安徽考察時指出：“要進一步夯實創新的基礎，加快科技成果轉化，加快培育新興產業，鍥而不舍、久久為功。”深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神，安徽主動融入長三角一體化高質量發展，補短板、鍛長板，全力整合科技創新資源，加快發展戰略性新興產業，加快建設現代化產業體系。以“新三樣”為代表的高新技術、高附加值、引領綠色轉型的機電設備加快發展，成為安徽外貿出口新的增長點和新的優勢產業。



汽車是安徽的“首位產業”。2023年6月，安徽省委和省政府提出加快建設具有國際競爭力的新能源汽車產業集群。



創新鏈產業鏈資金鏈人才鏈同向發力，安徽新能源汽車產業快速發展。一批整車製造及零部件供應商頭部企業紛紛入皖布局。隨著一、二、三期項目建成投產，比亞迪合肥工廠年產值有望實現近2000億元，成為這家國內新能源汽車領軍企業的最大生產基地。德國大眾汽車集團投資約10億歐元，在合肥建立聚焦智能網聯電動汽車的研發、創新與採購中心，成為其德國總部以外唯一的新能源汽車研發創新中心。全球排名前列的汽車技術供應商佛瑞亞集團，日前與蕪湖市政府簽署協議，計劃投資建廠。



“安徽擁有奇瑞、江淮、蔚來、比亞迪合肥、大眾安徽等整車企業，整車、零部件、後市場全產業鏈規上企業超過4000家。”安徽省新能源汽車產業集群建設工作領導小組辦公室負責人介紹。2022年安徽新能源汽車產量居全國第七位，2023年前11個月生產78萬輛，同比增長63.2%。