2023年訪港旅客約3400萬人次

中評社北京1月14日電／據新華社報導，香港旅遊發展局（旅發局）13日公布，初步統計顯示，2023年全年訪港旅客約為3400萬人次，其中12月訪港旅客有近400萬人次。



根據香港旅發局統計，全年來看，內地是最大的訪港旅客市場，“五一”假期、暑假和“十一”黃金周訪港旅客數字理想；東南亞市場復甦速度最快，其中菲律賓和泰國的旅客量在12月已超過疫情前（2017年至2018年平均）水平，分別恢復至116%及106%。



按旅客種類分析，會議、展覽及獎勵旅遊的旅客量已恢復至疫情前約7成，是復甦最快的客群，領先休閑旅遊客群。



整體訪港旅客中，過夜旅客占一半，比例較疫情前高，平均留港3.6晚，比疫情前長。根據香港旅發局調查，以10分為滿分計算，過夜旅客的訪港滿意度達8.7分，高於疫情前水平。



香港旅發局總幹事程鼎一介紹，過去一年，香港旅發局推動香港旅遊業逐步有序復甦，不但向全球展示香港整體性復甦和歡迎旅客的信息，同時因應疫情後旅客模式的改變進行多樣推廣，例如加強高鐵游宣傳、開拓內地5小時高鐵圈市場等，並舉辦一連串大型活動，吸引旅客親身來港體驗，全方位提升香港旅遊魅力及國際旅遊城市地位。



程鼎一表示，展望新一年，香港旅發局將繼續把握全球旅遊最新趨勢及潮流，針對不同客源市場進行宣傳，大力提高旅客訪港意願，吸引他們首選香港旅遊，並通過舉辦盛事，擴大旅遊對經濟的貢獻，推動香港旅遊業繼續穩健發展。



（來源：新華網）