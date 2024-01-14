商總向賴清德提七建言　首要速緩解兩岸緊張

台灣商業總會主席賴正鎰。(中評社 資料照) 中評社台北1月14日電／2024大選落幕，台灣商業總會主席賴正鎰14日向當選人賴清德提出兩岸、能源、貿易、觀光、投資、金融、人口等七項建議優先推動政策，希望今年520走馬上任後，先召開“國是會議”或論壇，邀集各黨派及企業家廣納建言，制定對策與戰略，才能讓台灣更具國際競爭力。



賴正鎰說，第一是要趕緊緩解兩岸緊張關係。2023年台灣對大陸貿易比重約35%，其中對大陸及香港出口高達1522.5億美元，進口717億美元，順差805.6億美元，但台灣去年整體貿易順差也同樣是805.6億美元，若少了大陸的順差額，台灣貿易恐轉為逆差，建議兩岸應繼續在九二共識下，維持和平穩定交流。



第二是加速貿易談判。台灣是出口導向“國家”，依“財政部”統計，2023年全年出口成績為4324.8億美元，進口為3519.2億美元，順差805.6億美元。台灣應加緊簽訂RCEP（區域全面經濟夥伴協定）、CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）等貿易協議，爭取更多出口貿易額及關稅互惠，但大陸對RCEP與CPTPP有絕對影響力，兩岸應借重ECFA、貨貿與服貿的基礎，ECFA不能中斷，還要在539項早收清單之上，繼續擴大談判，台灣絕不能放棄大陸14億人口的市場。



第三是便宜的電價及供電穩定。2023年火力發電約佔82%，核能減為8.24%，綠電已增加9.7%，但根據台電公布的核能發電每度成本才約1.5元，為何要去買每度4、5元的昂貴綠電，造成虧損四千多億元，所以台電選後勢必電價調漲，政府不能只挑大企業漲價，應由全民共同承擔。



各國都把核電視為綠電，核電技術也更好，為何台灣不要？且安全備載容量依國際標準要達15%，但台灣用電尖峰僅有3、4%，以前用電尖峰都在下午三、四點，現在變成下午五、六點，太陽下山後就太陽能發電就減少，這對台灣供電極為不穩定，台灣要面對現實，2025非核家園不可行，應重啟核四，並讓核二、核三延役。



第四，邁向2000萬人次旅遊“大國”。疫後各國旅遊商機大爆發，去年入境日本及日本的觀光客都各約2500萬人次，回到2019年的光景，但去年來台觀光客僅有640萬人次。台灣2019年入境1184萬人次，出境1664萬人次，其中陸客來台最高紀錄達418萬人次。建議政府投入更多觀光建設與國際行銷預算，吸引更多外國觀光客來台旅遊，同時開放兩岸團客觀光，讓陸客增加到5、600萬人，加速平衡長久以來的觀光逆差。