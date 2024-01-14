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敘利亞西北部強降雨引發洪水致4人死亡
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2024-01-14 12:06:23
中評社北京1月14日電／據新華社報導，敘利亞通訊社13日報導，敘西北部塔爾圖斯省連日強降雨引發洪水，已造成4人死亡。
報導說，塔爾圖斯省過去兩天降雨量超過150毫米，多條河流泛濫引發洪水，多個村莊和大片農田被淹。報導援引塔爾圖斯省官員的話說，一家四人駕車前往敘利亞和黎巴嫩邊境途中被洪水衝走，救援人員13日發現了他們的遺體。
當地政府正在開展搶險救災工作。
（來源：新華網）
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