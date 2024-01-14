伊拉克88名議員提交議案要求結束外軍存在

中評社北京1月14日電／據新華社報導，伊拉克88名議員13日向議會提交了一份有關結束外國軍隊在伊存在的議案。



伊拉克議員法利赫·卡扎利當天在新聞發布會上表示，該議案由議會最大黨團“協調框架聯盟”的88名議員簽署提交。此舉是因為美軍接連襲擊隸屬於伊拉克武裝部隊的民兵武裝“人民動員組織”人員和設施，嚴重侵犯了伊拉克主權。伊拉克擁有足夠的武裝力量和安全部隊來保衛國家和人民，外國軍隊沒有在伊存在的必要。



近期，美軍多次打擊伊拉克境內武裝組織。4日，位於首都巴格達東部的“人民動員組織”第12旅總部遭美軍無人機襲擊，造成包括一名指揮官在內的3人死亡、5人受傷。



伊拉克總理蘇達尼5日表示，國際聯盟已沒有理由繼續在伊拉克存在，伊政府正就此議題協調開展對話的具體時間，伊政府推動結束國際聯盟在伊存在的立場是堅定的，“在這一承諾上不會退縮”。



美國2003年發動伊拉克戰爭，2011年底從伊撤軍，僅留少量駐軍。極端組織“伊斯蘭國”2014年奪取伊拉克西部和北部大片地區，美國主導的打擊“伊斯蘭國”國際聯盟隨後增兵伊拉克。2022年1月，伊拉克總理新聞辦公室發表聲明說，國際聯盟的戰鬥任務已結束，伊軍方已接管所有軍事基地，一些從事顧問工作的外軍人員仍留在伊境內繼續為伊安全部隊提供支持。



（來源：新華網）