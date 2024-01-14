孟加拉鐵娘子哈西娜的手腕還能持續多久？

当地时间2024年1月11日，孟加拉国达卡，孟加拉国总理谢赫·哈西娜在总统府宣誓就职，开始她的第五次任期。（图片来源：视觉中国） 中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，當地時間1月11日晚，哈西娜宣誓就任孟加拉國新一任總理，一個由36人組成的新內閣也在同日宣誓就職。哈西娜領導的執政黨人民聯盟（BAL）在7日舉行的國民議會選舉中以明顯優勢獲勝，在298個直選議席中贏得223個席位。



以明顯優勢再次贏得選戰的哈西娜就此開啟她的第5個任期。哈西娜曾於1996年至2001年擔任總理，並於2009年開啟長期執政，至今已有15年。哈西娜由此成為孟加拉國1971年獨立以來任職時間最長的領導人。



身為孟加拉國開國總統穆吉布·拉赫曼的長女，哈西娜曾長期參與孟加拉國政壇，率領人民聯盟與民族主義黨（BNP）的勢力競爭。出身政治世家、在政壇摸爬滾打多年的哈西娜為孟加拉國留下了鮮明的個人痕跡。一方面，哈西娜締造了發展中國家經濟崛起的“孟加拉國”敘事。在哈西娜執政的15年中，孟加拉國從“最不發達國家”一躍而起，成為南亞地區的經濟明星。孟加拉國是區域內增長最快的經濟體之一，其增速與人均GDP甚至超過了印度和巴基斯坦。



但另一方面，2024年大選招致了許多輿論批評聲。反對黨民族主義黨以“選舉不公”“暴力橫行”等理由抵制選舉，大選投票率較往屆大幅下降，從2018年的80%左右下滑至今年的40%左右。許多媒體報導本屆大選結果時說，孟加拉國將迎來一個“沒有反對黨的時代”。



能幹與暴力、發展與混亂、英雄與惡人……究竟哪一面是哈西娜？



從未和平？



今年1月7日舉行的大選呈現出鮮明的二元對立：一方是缺席的反對派，另一方是勝券在握的執政黨；一面是對選舉暴力和流血衝突的擔憂，另一面是政府嚴陣以待維護秩序的舉措；一面是孟加拉國一直以來難以擺脫的政治暴力，另一面卻是在“精心準備”之下顯得較為平穩的選舉進程。