香港首通視頻彩鈴　本月底商用拓展海外市場

圖為中國移動啟動“視頻彩鈴出海計劃”。（來源：文匯網） 中評社香港1月14日電／據文匯報報導，中國移動咪咕公司董事長、總經理沈文海今天（13日）在第四屆中國短視頻大會上撥出香港第一通視頻彩鈴電話，標誌著中國移動視頻彩鈴以香港為起點，邁向國際市場。據悉，目前中國移動視頻彩鈴在香港已經完成測試、實現功能上線，今年1月底將正式商用。



以香港為起點 邁向國際市場



在13日舉行的第四屆中國短視頻大會上，中國移動啟動“視頻彩鈴出海計劃”。大會現場，沈文海撥出了香港第一通視頻彩鈴電話，隨著《東方之珠》旋律響起，維港建築群的視頻彩鈴出現在通話前的介面上。“希望剛剛我的視頻彩鈴帶給大家來自香港的問候。”中國移動香港公司董事兼執行總裁李帆風在電話那頭表示，相信在各方協同下能共同推動視頻彩鈴揚帆出海。



據瞭解，目前中國移動視頻彩鈴在香港已經完成測試、實現功能上線，今年1月底將正式商用。而今次香港首通視頻彩鈴的電話撥通，標誌著中國移動視頻彩鈴以香港為起點，正式邁向國際市場。



開啟“5G通話”全新想像空間



中國移動去年2月在巴塞羅那世界移動通信大會上首次發布視頻彩鈴端到端的海外商用解決方案。近一年來，中國移動視頻彩鈴積極探索東南亞、歐洲、非洲、南美洲等海外市場機會，目前已和泰國、印度尼西亞、新加坡、巴基斯坦、墨西哥、肯尼亞、意大利等多個國家的運營商開展合作溝通。



數據顯示，中國移動自2018年全球首創推出視頻彩鈴以來，至今用戶數已突破4億。近年中國移動主導了“ITU－T國際標準”和“CCSA行業標準”的立項，迄今中國移動視頻彩鈴專利占行業三分之二，引領整個產業的創新發展。隨著此次“出海計劃”的啟動，中國移動視頻彩鈴將進一步加速海外市場步伐，面向全球市場提供中國標準、中國方案，為全球用戶開啟5G通話的全新想像空間。



（來源：文匯網）