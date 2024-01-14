﻿英國最大司法冤案　900人被屈貪污公款

英劇《貝茨先生訴郵局案》的演職人員舉起橫幅，聲援郵局冤案受害者。（來源：大公網） 中評社香港1月14日電／據大公報報導，綜合BBC、《金融時報》、《衛報》報導：近日，英國ITV電視台的新片《貝茨先生訴郵局案》熱映，讓英國史上最大的司法冤案再次成為熱門話題。在1999年至2015年間，英國郵政局採用的電腦會計系統出錯，導致郵局分支出現賬目短缺情況，而英國郵局反怪罪分支職員侵吞公款，並將900人告上法庭。目前，這起郵政局監守自盜案，仍有數百人蒙冤未平反。



1999年，英國郵政局（Post Office）安裝啟用由日本富士通（Fujitsu）公司開發的會計電腦系統地平線（Horizon）。英國郵局在全英擁有11500多個分支。不久後，該系統顯示全國多家郵局分支出現資金缺失，涉及數千至數萬英鎊不等。郵局當時的管理層一口咬定“電腦系統不會出錯”，先後起訴900名郵局分支經理盜竊、詐騙和造假賬等罪名。



英格蘭法律允許私人檢控（private prosecution），因此郵政局自僱律師充當檢察官，起訴涉事人員。這些人輕則罰款，重則入獄。有人因此家破人亡，妻離子散，當中四人憤而自殺。



賠償不夠支付律師費



後來，經英媒調查發現，短缺資金情況其實是Horizon系統出錯導致。2016年，受害者對郵局提起了訴訟，並於2019年達成和解賠償方案。英國高等法院在2019年裁定，案件肇因是電腦系統出錯，部分受害者上訴，39人已於2021年獲上訴法院平反，也使這起案件成為英國司法史上最大規模的冤案。



2024年伊始，根據醜聞改編的迷你電視劇《貝茨先生訴郵局案》播出後，再次點燃了公眾的憤怒情緒。截至目前，衹有93人洗清了罪名，逾30名受害者未等到清白已離世，仍有數百人未平反。另外，扣除相關的法律費用後，受害者從郵局那裡實際獲賠僅1200萬英鎊，人均2.16萬英鎊（約21萬港元），甚至不足以支付律師費。英國郵局目前還繼續使用Horizon系統，富士通獲續約至2025年。



與此同時，120萬英國民眾網上聯署，要求剝奪時任英國郵局CEO文內爾斯（Paula Vennells）的官方榮譽，文內爾斯在1月9日已承諾，將歸還2018年由王室授予的司令勛章（CBE）。

