美國會兩黨被曝將“政府關門”推遲到三月份

中評社北京1月14日電／據觀察者網報導，美國兩黨始終未就2024財年開支達成一致，隨著臨時支出法案到期之日臨近，美國政府再遇“政府關門”危機。不過，就在白宮發出“關門”預警的一天後，事態出現反轉。當地時間1月13日，多名知情人士透露，國會兩黨已就政府支出達成權宜之計，將政府停擺日期延遲至今年3月份。





據美國《華盛頓郵報》和《國會山報》報導，多名熟悉國會談判情況的知情人士稱，國會兩黨領導人已經達成暫時的妥協協議，將聯邦政府支出期限延長至三月份，避免“政府關門”。



根據這一協議，新的政府支出截止日期分別為3月1日和3月8日。該協議是在政府即將停擺之際達成的。美國臨時支出法案部分將在1月19日到期，剩餘部分將在2月2日到期。白宮已於當地時間12日已通知若干政府機構，要求他們為可能的“關門”做好準備。



其中一名匿名消息人士透露，參議院已採取程序性步驟推進這項協議。該協議將以目前的支出水平為政府提供資金，並維持眾議院議長（共和黨籍）約翰遜支持的撥款方式。



國會參議院多數黨（民主黨）領袖查克·舒默的發言人當日表示，舒默辦公室計劃在當地時間13日晚公開發布最新妥協協議的文本。一名共和黨議員告訴《國會山報》，共和黨領導層計劃於13日晚8點與議員舉行電話會議，其中可能包括討論協議的相關內容。



《國會山報》提到，新的妥協協議將給國會兩黨更多的時間，以討論2024財年開支法案的細節，但勢必同時會激國會內部的保守派共和黨人。



當地時間1月7日晚，眾議院議長約翰遜與參議院多數黨領袖舒默共同宣布，國會各方已就2024財年開支總體規模達成協定，將基本遵循前眾議長麥卡錫與民主黨達成的協定。具體來說，2024財年將撥款8860億美元用於國防，撥款7040億美元用於非國防開支，總額為1.59萬億美元。



一直以來，共和黨保守派政客就對麥卡錫此前與民主黨人達成的開支協議表示強烈不滿，希望至少再砍掉700億美元。此外，共和黨人近一段時間反復強調邊境安全相關政策的重要性。對於政府開支協議中似乎不會包括任何額外資金用於應對非法移民問題，約翰遜也沒有提到非法移民問題，一些右翼共和黨人十分不滿。



1月7日，共和黨內的右翼團體“眾議院自由核心小組”發表聲明，抨擊協議“比想象的還要糟糕”，是共和黨方面的“徹底失敗”。其他黨內右翼人士也猛烈批評協議，包括去年10月投票罷免麥卡錫的共和黨眾議員，並表示將堅決反對該協議。



共和黨內部分歧，意味著這一妥協協議可能需要民主黨的大力支持才能在國會眾議院獲得通過。而舒默在此前的講話中，多次敦促約翰遜不要向約30名強硬派共和黨眾議員低頭。