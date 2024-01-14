替朱立倫緩頰　侯友宜：我負起所有責任

中評社台北1月14日電／2024“總統”暨“立委”選舉昨日落幕，國民黨與民眾黨因藍白合破局，最終讓民進黨得利，再次取得連任，外界點名柯文哲競選總幹事黃珊珊釋出假民調，要負最大責任，另有人認為國民黨主席應該為這次敗選負責，不過國民黨“總統”候選人侯友宜，在今日回歸市長身份後受訪表示，他負起所有責任。



中時新聞網報導，侯友宜說，選舉就是一個過程，選完過去的紛紛擾擾就放下吧，大家不要再去想，去批評、指責任何人這是一個過程而已，過程完了以後，大家要共同面對的是台灣的未來，未來大家都要不分黨派，團結在一起好好解決現在面臨的困境，這才是大家所樂見的。



侯友宜替朱立倫緩頰，認為他在這次“總統”大選以及“立委”選戰中，盡了非常大的力量，幾乎把所有各黨派的候選人以及各縣市首長，包過區域及不分區“立委”，大家都“箍逗陣”、“逗陣走”，所以可以看到這次國民黨區域“立委”選得不錯，總共52席大幅成長，成為“國會”最大黨，這就是大家團結一致的結果，朱立倫奉獻非常多。



至於“總統”大選沒有盡如人力，沒有完成政黨輪替，侯友宜表示，完全是他個人在整個選舉過程當中打拚不夠，所以他要負起所有責任，而朱立倫在這次選舉當中扮演非常好的角色，才能讓國民黨在“國會”成為最大黨。



但媒體追問，國民黨政黨票只成長4萬票，朱立倫是否應該負起政治責任？侯友宜回應，朱立倫在最艱困的時刻扛起了責任義無反顧，更重要的是很多榮辱他個人都吞了，侯表示自己都看在眼里，知道他的辛苦，也敬佩他承擔責任的勇氣，所以希望他能繼續帶領國民黨，不斷改革進步，讓國民黨能夠翻然一新，贏得民眾未來的期待。