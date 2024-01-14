也門胡塞武裝宣布將打擊美英兩國所有利益

中評社北京1月14日電／據新華社報導，新華社開羅1月13日電美英兩國12日打擊也門胡塞武裝多處目標後，該武裝“最高政治委員會”當天發表聲明說，將打擊“美國和英國的所有利益”。與此同時，中東地區國家對美英兩國和胡塞武裝之間衝突升級表示嚴重關切，一些國家譴責美英兩國侵犯也門主權的行為，認為這將進一步導致地區緊張局勢升級。



也門首都薩那等地當地時間12日凌晨遭美軍和英軍空襲。此後，美軍在也門當地時間13日凌晨再次對胡塞武裝目標進行了打擊。



也門胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞12日發表聲明說，這是“野蠻的侵略”，胡塞武裝將毫不猶豫地打擊“陸地和海上的所有敵對目標”，並將繼續“阻止以色列船只或前往以色列的船只在阿拉伯海和紅海航行”。胡塞武裝“最高政治委員會”當天也發表聲明說，“美英的所有利益都已成為合法（打擊）目標”。



也門政府12日發表聲明說，美英上述軍事行動是對胡塞武裝威脅紅海航運安全的回應。聲明強烈譴責胡塞武裝“出於宣傳目的將國家拖入軍事對抗”，並“誤導性地”將襲擊紅海航運船只的行動與支持巴勒斯坦人民聯繫起來。也門民眾則普遍對美英的襲擊表示不滿，對外國干涉也門內政有強烈抵制情緒。很多也門人認為，西方國家的介入只會加劇也門複雜的社會政治局勢。



土耳其總統埃爾多安12日譴責美英在本地區“過度”使用武力，稱美英渴望把紅海變成“血腥屠殺場”。



伊拉克也對美英針對胡塞武裝目標發動空襲表示譴責。伊拉克外交部12日發表聲明說，伊方尊重維護國際水域航行自由的努力，但此次美英空襲是對也門國家主權的侵犯，擴大衝突範圍無益於解決根本問題，只會導致風險持續外溢擴散。



敘利亞外交部12日發表措辭強硬的聲明說，美英的襲擊行為對紅海地區的和平穩定以及敘利亞的海上活動構成威脅，其目的是轉移全球公眾對以色列在加沙地帶推進軍事行動的注意力。



伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼12日強烈譴責美英的襲擊行動，認為這是對阿拉伯國家主權和領土完整的公然侵犯，是公然違反國際法的行為。卡納尼警告說，任意的襲擊只會加劇本地區的不安全和不穩定。