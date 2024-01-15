中評關注：盧秀燕三條件穩站藍接班梯隊龍頭

盧秀燕在本屆選舉中與民眾黨建立起密切關係。（中評社 資料照） 中評社台中1月15日電（記者 方敬為）2024大選落幕，中國國民黨侯友宜敗選，台中市長盧秀燕成為藍營未來角逐大選的最大熱門。她除了本身是藍營政治明星，另有三個加分項，包括沒有帶職參選的包袱、具備“中霸天”的影響力、與台灣民眾黨密切合作關係，確立盧秀燕已穩站藍營接班梯隊龍頭。



2024大選最終由賴清德以40%得票率打敗侯友宜的33%，以及柯文哲的26%，創下民進黨執政8年後首度成功延續政權的紀錄，外界關注，藍營吞敗後，2028還有誰能夠出面挑戰大選，就目前檯面上的藍營政治明星而言，台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都被視為可能人選。



不過，從輩分與從政經驗而言，蔣萬安尚不足盧秀燕，蔣雖然有高知名度，若不連任台北市長投入大選，也可免去帶職參選的包袱，但從2022選舉的表現來說，蔣萬安得票率並不高，是否要直接挑戰大選，可能也還需要再三思量。加上本屆“立委”選舉，台北市區域“立委”席次藍營也只比上屆多拿回一席，顯示蔣萬安的影響力還有成長空間。



盧秀燕在台中經營有成，不只創下台中縣市合併後首位成功連任市長紀錄，且兩屆得票率都超過五成，顯示台中人對盧的滿意程度，台中市為全台人口第二大城，盧秀燕的影響力不言而喻，本屆台中市8席區域“立委”選舉，在盧秀燕賣力助選之下，大舉從藍綠2比6翻轉成6比2，展現“藍營一姐”實力。



盧秀燕未來若代表藍營角逐大選，首先，沒有帶職參選的包袱，不會像2020的前高雄市長韓國瑜、2024的新北市長侯友宜被貼上“落跑市長”的負面標籤，進而遭受攻訐，乃至於影響選情。



其次，具備“中霸天”的影響力，盧秀燕若代表藍營角逐大選，將是國民黨首位中部出身的人選，對爭取中台灣台中、彰化、南投、苗栗500萬人口的支持有加分。盧秀燕投入政壇以來，沒離開中部，從省議員到六屆“立委”、兩屆台中市長，沒有敗績，顯示出盧秀燕在中部受到選民青睞。