徐巧芯反對抓藍白合破局戰犯　全力監督賴獨

國民黨“立委”當選人徐巧芯。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月14日電（記者 張穎齊）2024大選落幕，民進黨賴清德當選，藍白基層抓藍白合破局戰犯。中國國民黨“立委”當選人徐巧芯14日表示，她認為不要怪誰是戰犯，台灣民眾黨有參選的權利，國民黨也要深自反省如何獲得更多年輕人支持，她是支持國民黨主席朱立倫繼續做，新北市民也不會同意罷免市長侯友宜，藍白在野力量要集中，監督讓兩岸關係陷入凶險的“台獨”賴清德。



“立院”總席次113席，國民黨拿下52席、民進黨51席、無黨籍2席、民眾黨關鍵8席。台北市第七選區（信義、南松山）徐巧芯以8萬9727票、得票率52.62%勝過民進黨許淑華7萬6113票、得票率44.64%，接棒藍委費鴻泰，首次當選“立委”。徐巧芯今日上午在台北市議會受訪。



記者問，國民黨是否爭取與民眾黨合作搶攻“立法院”正副院長？徐巧芯表示，要看國民黨整體決定，她是藍委一員，但目前尚未與其他“立委”討論，因此在野力量集中，是未來4年很重要的事，因民進黨繼續執政，若“國會”監督力道分散，會讓民進黨這頭巨獸在行政權上擴權，藍白若能合作將是好事，她贊成，至於正副院長還要進一步討論規劃，她尚不清楚。



民眾黨不分區“立委”當選人黃珊珊被國民黨2024發言人凌濤怒點名是戰犯，而戰鬥藍也提倡揭露黃珊珊哥哥、潛艦自造小組召集人黃曙光是否涉及弊案，恐會影響藍白“國會”合作？徐巧芯說，民眾黨是獨立的政黨，本就有參選的權利，她不會怪誰出來選，國民黨也要深切反省檢討是否做得不夠多？要更讓年輕人理解國民黨的價值與論述，而她曾積極推動“日知學塾”培訓藍營青年，她當“立委”會繼續推動，她第一志願是進入“國防”外交委員會，至於潛艦自造弊案，她會針對前海軍顧問郭璽的錄音檔追查，她也相信民眾黨不會因黃曙光是黃珊珊的哥哥就不敢追查，在野力量要集中監督民進黨“中央政府”。



民進黨側翼醞釀罷免新北市長侯友宜，前國民黨發言人蕭敬嚴更點名朱立倫要辭黨主席。



徐巧芯說，她希望朱立倫繼續擔任主席，朱相當盡力，不分區提名名單很正確，朱也給她很大鼓勵與支持，國民黨主席是苦工，朱若不做，誰要來接？且國民黨“國會”大有斬獲、增加14席，不分區席次與民進黨打平13席，這很不容易，雖說“總統”輸掉，但朱很努力，大家都有感受，她全力挺朱；至於罷侯，侯過去新北市政支持度高，新北市民不會同意，當然罷免也是公民的權利，不會說不準提，可是新北市民對侯的建設有感受，相信罷免無法搞到風生水起，最後也不會過關。