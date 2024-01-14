冬季預防呼吸道疾病　專家來支招

中評社北京1月14日電／據新華社報導，冬季是呼吸道疾病的高發季節，呼吸道感染主要分為上呼吸道感染和下呼吸道的感染，上呼吸道感染是呼吸系統最常見的疾病之一，比如大家熟悉的流感等；下呼吸道感染主要是指氣管、支氣管和肺部感染等。專家建議對呼吸道疾病應科學防治，積極接種疫苗，同時加強個人防護，提高健康素養。



青海省人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師妥亞軍介紹，及時接種流感疫苗，對預防甲型流感和乙型流感都是有效的，一般接種兩周後就有抗體產生，可降低罹患流感和發生嚴重並發症的風險。



西寧市第一人民醫院呼吸與危重症醫學科主任馬明銘介紹，不管是甲流、乙流還是其他呼吸道疾病，患者出現不適症狀應及時咨詢醫生或自行就醫，通過做血常規、病原體檢測等方式查清病因。有慢阻肺等基礎病等患者，在患流感後需咨詢專業醫生給予用藥指導，不應隨意增減日常服藥劑量。



專家表示，老人、兒童抵抗力較弱，除了及時接種疫苗外，良好的衛生生活習慣與生活環境也很重要。在流感季節，應勤洗手，減少聚集性活動，在人群密集的場所應佩戴口罩，做好自我防護，提高衛生安全意識，均衡膳食搭配，可食用富含維生素的食物，適當鍛煉增強身體素質。



馬明銘表示，判斷個體是否可以接種疫苗，需要提前詢問醫護人員，如對雞蛋、疫苗中成分過敏，或存在既往疫苗過敏史的應及時告知醫生，並詳細閱讀疫苗接種知情告知書。有基礎病且處在疾病發作期的老年人，需推遲疫苗接種時間。



此外，北方地區冬季氣候乾燥，也會減弱呼吸道黏膜的正常防禦功能，室內通風不良會造成呼吸道感染性疾病傳播流行。妥亞軍說，冬季很多家庭會使用加濕器等設備增加空氣濕度，需要注意的是，長期使用的加濕器應定期清潔，否則可能會滋生病菌，造成呼吸道疾病。