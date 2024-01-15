美專家：台選舉結果對區域全球安全構成挑戰

金來爾呼籲美國保證不尋求將台灣從中國無限期分離出去 中評資料相 中評社華盛頓1月14日電（記者 余東暉）美國的亞太安全問題專家金來爾（Lyle Goldstein)指出，堅稱台灣已獨立的民進黨領導人勝選對區域和全球安全構成重大挑戰。美國應當保證不尋求將台灣從中國無限期分離出去，放棄將台灣當作阻止中國的“瓶子裡的軟木塞”，避免兩個核大國為台灣而戰。



賴清德在台灣大選中獲勝以後，美國智庫“國防優先”亞洲接觸項目主任金來爾發表聲明指出，台灣的選舉結果對區域和全球安全構成重大挑戰。中方不斷表明，民進黨執政是可憎的事情，因為民進黨領導人堅稱台灣已經獲得獨立。台灣現任領導人蔡英文採取了相當謹慎的態度，希望她的繼任者賴清德也能這樣做。



金來爾認為，台灣應當通過向不對稱方向調整其防禦戰略，同時增加防務開支，並加強其長期被忽視的後備力量的建設，來增加其防衛的“自力更生”。它應該減少依賴外部援助的傾向。



金來爾表示，不幸的是，主要由華盛頓推動的努力以提高台美關係的重要性，意味著美中關係仍然危險地接近軍事衝突的邊緣。近年來，這些有害的舉措包括增加美國高層官員訪台的數量，增加不符合台灣防禦需求的武器銷售，甚至向台灣部署一些美國軍隊，以及在鄰近地區大幅增加軍事演習。

