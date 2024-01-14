冰雪賽事全民同樂：“十四冬”群眾比賽開賽

圖為參賽選手在越野滑雪男子4×1500米團體接力賽中。（來源：光明日報） 中評社北京1月14日電／據光明社報導，1月13日清晨，天剛蒙蒙亮，動感的音樂已回響在呼和浩特市東河上。隨著一聲槍響，參加越野滑雪男子4×1500米團體接力賽的運動員衝出起點，第十四屆全國冬季運動會（以下簡稱“十四冬”）群眾比賽正式開賽。



這是全國冬季運動會上首次設置群眾比賽。本次比賽設置速度滑冰4×200米混合接力賽、速度滑冰2000米混合團體賽、越野滑雪男子4×1500米團體接力賽、越野滑雪女子4×1000米團體接力賽，共有來自全國21個代表團的400多人參加。



親民，是“十四冬”群眾賽事場地的一大特點。東河冰場建在一座座環繞的居民樓中，設越野滑雪和速度滑冰兩個場地，場地旁邊就是群眾娛樂區，市民在觀看比賽的同時，還可以親身體驗雪上娛樂項目。一位住在周圍的市民告訴記者，在自己日常休閑、娛樂的地方舉辦全國盛會，賞冰樂雪的同時，還能觀看“十四冬”群眾賽事，“簡直暖到心窩裡了”。



“優質”是“十四冬”群眾比賽場地的又一特點。四川運動員譚靜說，這是她第一次在城市中心參加全國高級別群眾賽事，“雪質和溫度都非常好，我們適應得很快”。河南越野滑雪運動員郭錚輝對場地也非常滿意：“前一天我們訓練踩出的坑第二天都被及時填平了，整個雪道滑起來很平穩，雪質也很棒！”



“十四冬”競賽組織委員會技術官員丁振平說：“今天我接觸了很多運動員，他們都反饋說，冰真好、雪真好！呼和浩特的比賽場地是非常優質的室外場地。這些年我們提倡群眾走向室外，舉辦了很多群眾比賽，希望越來越多的人參與冰雪運動，感受冰雪的樂趣。”



按照賽事規定，在群眾比賽的各項賽事中，各代表隊必須有一名8歲到14歲的隊員，以及一名50歲到60歲的隊員。越野滑雪項目比賽第一棒由年齡最大的隊員出賽，第四棒由年齡最小的隊員出賽。速度滑冰4×200米混合接力賽則規定第一棒必須由年齡最小的隊員出賽。

