浙江長興：民宿圈撬動縣域發展經濟圈

中評社北京1月14日電／上午9點，浙江省湖州市長興縣水口鄉一家民宿廚房外，民宿業主林瑞華正將剛做好的臘肉香腸端出，放在冬日暖陽下晾曬。待到春節前後，來自上海、江蘇等地的遊客將一同在民宿品嘗特色菜肴。



“土豬肉曬成鹹肉、臘腸，加上山上產的冬笋，拿這些特色菜招待客人，餐餐‘光盤’。”林瑞華笑著說，不僅如此，他們還新添置了圍爐、燒烤等工具設備，為客人提供多樣化的休閑體驗。



近年來，湖州市長興縣憑借良好的生態優勢、旅遊優勢、區位優勢，走出了一條以民宿產業發展促進城鄉增美、產業增效、百姓增收的發展之路。目前，全縣共有民宿（含農家樂）750餘家，2023年營業收入超15億元，同比增長78.6%，以“民宿圈”帶動“經濟圈”繁榮。



記者從長興縣水口鄉生態旅遊辦瞭解到，春節期間水口鄉各類酒店、民宿、農家樂預訂量接近飽和，預計過夜遊客約為12萬人次，將帶動旅遊總收入近1億元。



近年來，煤山鎮依托生態優勢和紅色資源，帶動鄉村旅遊發展，民宿產業逐漸成為一項富民產業。走進煤山鎮仰峰村，家家門口盆景錯落有致，籬笆小院乾淨整潔，分布在村莊道路兩邊的民宿建築白牆黛瓦，格外醒目。



民宿業主韓曉傑正忙著檢查剛剛收拾好的房間。原本在杭州從事汽配工作的他，看到村里的紅色旅遊資源被越來越多人知曉，於是回鄉開起民宿，一年多來吸引了不少長三角地區的遊客。“春節期間我們的餐飲已經全部預訂完，大概會有2萬元的收入。”韓曉傑說。

