“全域自然博物”，是個什麼樣？

溪流魚類觀察點指示牌。（來源：光明日報） 中評社北京1月14日電／據光明社報導，博物學是人類與大自然打交道的一門古老學問，指在宏觀層面上，對動物、植物、生態系統等所做的觀察、描述和分類等。近年來，在位於深圳東部的坪山區刮起了一股“自然博物風”——每逢晴朗的周末，越來越多的人攜親朋來到自然研習步道，一路聽風聲鳥語、賞藍天碧水、遠眺田頭山尖，從認識家門口的一草一木開始，逐漸進階到識花、觀鳥、辨蟲，在“觀自然”中體悟良好的生態環境與美好生活……



“青山半入城，碧水長相依”是坪山區的自然底色。如今，人們走進坪山，宛如走進一座沒有圍墻、沒有穹頂、四季開放的全域博物館。在習近平生態文明思想指引下，坪山區始終把生態文明建設作為關係人民群眾切身利益的大事來謀劃推動，自2020年以來，依托田頭山、馬巒山、坪山河等優越的生態資源，以“無痕山林”理念打造“全域自然博物”，用自然教育助力生態文明建設，努力讓生態文明成果更好地惠及民生。



全域全景 全民共享



“‘樹之八美’，即忠厚之美、根須之美、果實之美、花朵之美、葉片之美、形體之美、面容之美和時間之美。如果我們用飛鳥的視角近距離觀察一棵樹，就會發現每一棵樹都有講不完的故事和說不盡的美麗……”在坪山中心公園自然藝術步道的樹冠長廊，導賞員向前來參與自然博物公開課的市民講述如何觀察一棵樹，引發大家的無限遐想……



類似的場景在坪山區已成常態。有自然愛好者自發組織，也有學校、教育機構帶領孩子專門前來——這一切，得益於“坪山全域自然博物”項目。它串聯起全區境內的山水，精心設計打造出融合人文藝術的自然博物游覽線路，共建成15條自然研習步道，總長度達106公里——這些步道打破空間和區域邊界，形成全域貫通的格局，覆蓋坪山區所有地理形態和自然鑒賞路線；沿途設置的408個實地觀察與研習點、1200個自然研習博物牌，讓人們能輕鬆接觸山谷、森林、溪流和飛瀑，在親近自然的同時享受生態文明建設的成果。



不同於“大動筋骨”的基建工程，這些步道根據“無痕山林”理念建設而成，遵循水泥步道零增長、生命物種零衝擊、生態環境零損害的“三零”原則。每條線路配置圖書、課程、標識指引以及線上解說系統、語音導覽，是國內首個零機械建造、智慧型呈現的博物研習步道系統。

