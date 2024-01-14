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以軍稱已有188名士兵死於地面軍事行動
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2024-01-14 14:40:53
中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，以色列國防軍當地時間14日早間發布消息稱，又有1名以軍士兵在加沙地帶南部的戰鬥中死亡。自以色列發動地面軍事行動以來，已有188名以軍士兵在加沙地帶死亡。
（來源：央視新聞）
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