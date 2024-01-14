中國經濟回穩向好動力十足

中評社北京1月14日電／春節將至，各地紛紛出台促消費政策，改善消費條件，多措並舉助力消費回暖，消費市場潛能加快釋放，經濟態勢持續向好。



為營造消費氛圍，充分挖掘市場消費潛力，近日，吉林、廣東、湖南、北京等多地陸續發放了面向餐飲、文旅、汽車家電的專用消費券，多家銀行也紛紛推出“優惠利率”“消費補貼”等手段，助力經濟“開門紅”。



國家統計局數據顯示，2023年全年，全國居民消費價格比上年上漲0.2%。2023年1月至11月，社會消費品零售總額427945億元，同比增長7.2%。從消費形態看，服務性消費占比回升，文娛、信息、醫療需求明顯增加。



“新型消費將加快發展，數字消費、綠色消費、健康消費將孕育新的消費空間，智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨‘潮品’等會形成新的消費增長點。”中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴表示，隨著經濟回穩、收入增長、預期改善，新能源汽車、電子產品等大宗消費將會有較為明顯的回暖。



近日召開的全國商務工作會議強調，要在2024年推動消費持續擴大，完善市場和流通體系。以“消費促進年”為主線，辦好各類促消費活動。激發消費潛能，培育壯大新型消費，穩定和擴大傳統消費，推進服務消費品質升級。



中國科學院預測科學研究中心副主任楊翠紅表示，2024年我國經濟將平穩運行，預計全年GDP增速為5.3%左右，將呈現前低後高的態勢。



據監測，元旦假期期間，全國重點餐飲和零售企業銷售額同比增長11.0%。智能家電、家居產品、食品飲料、傳統服飾等產品熱銷。



此外，網絡零售、直播電商、即時零售等新型消費熱度持續攀升。直播電商快速發展，商務部重點監測電商平台直播成交額增長約4成。即時零售較快增長，“小時達”“分鐘達”服務提升假期消費體驗，部分電商平台即時零售銷售額增長逾20%。

