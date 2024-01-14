中評社北京1月14日電／近日，我國量子科技研發取得新進展，第三代自主超導量子計算機“本源悟空”上線運行，整機運行效率進一步提升。



量子技術蓬勃發展是我國前瞻布局未來產業的一個縮影。中央經濟工作會議提出，“打造生物製造、商業航天、低空經濟等若干戰略性新興產業，開辟量子、生命科學等未來產業新賽道”。作為孕育發展新機遇和塑造經濟新動能的先導性產業，未來產業帶給人們無限想象，正成為各國搶占科技制高點、贏得產業主導權的焦點。



當前，全球科技創新進入空前密集活躍期，重大前沿技術、顛覆性技術持續湧現。一項項顛覆性技術的突破與產業化應用，將極大促進生產力的躍升。開辟未來產業新賽道，是我國把握新一輪科技革命和產業變革機遇的戰略選擇，也是推動經濟社會高質量發展、打造產業升級新引擎的必然要求。積極培育發展未來產業，有助於我們抓住全球產業結構和布局調整過程中蘊藏的新機遇，為高質量發展提供新動能。



我國發展未來產業具有良好基礎，在量子信息、生命科學等“新賽道”上具備一定基礎。近年來，有關部門和地方相繼出台支持未來產業發展的政策舉措，力爭打造未來產業創新策源地和發展高地。與此同時，衹有深刻把握未來產業的自身特點與發展周期，下好未來產業戰略布局先手棋，才能真正搶占未來競爭制高點。



下好先手棋，需要進一步築牢創新根基。未來產業是基於前沿、重大科技創新而形成的產業，發展未來產業的根本出路是科技創新。當前，前沿技術創新已經進入“無人區”，要想在未來產業發展上尋找制勝“新賽道”，必須強化基礎研究，不斷提升原始創新能力。要持續增加對基礎研究和應用基礎研究的支持力度，鼓勵學科交叉融合和協同創新。同時，要依托國家戰略科技力量，強化產學研合作，強化企業科技創新主體地位，圍繞最緊急、最緊迫的重要技術短板，強化資源投入，助力關鍵核心技術攻關突破，為未來產業發展夯實技術底座。

