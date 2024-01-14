俄羅斯音樂劇知名演員望將藝術作品帶到中國

1月12日在厦门闽南大戏院拍摄的《恶魔奥涅金》演出剧照，右为该剧男主角、奥涅金的饰演者伊万·奥若金。（图片来源：新华社） 中評社北京1月14日電／據新華社報導，新華社廈門1月14日電（記者付敏）俄羅斯原版音樂劇《惡魔奧涅金》12日晚在廈門閩南大戲院登場，這是廈門引進的首部俄語原版音樂劇。該劇男主角、奧涅金的飾演者伊萬·奧若金表示，期待將更多藝術作品帶到中國。



音樂劇《惡魔奧涅金》的故事改編自普希金的長篇詩體小說《葉甫蓋尼·奧涅金》，對奧涅金這一“多餘人”形象進行了全新詮釋。雖然原著中並未出現惡魔的形象，但音樂劇主創團隊重構劇情，創造性加入新角色“惡魔”，並通過“惡魔”推動故事的發展。



《惡魔奧涅金》自聖彼得堡首演後，連演超過8年，以華麗的舞美和動人旋律、獨具特色的演繹和俄式氣質，成為音樂劇中的一部佳作。



“這是我們第一次來中國，但來看演出的觀眾很多，反應也很熱烈。”奧若金在接受新華社記者採訪時說，“原來中國有這麼多熱愛音樂劇的粉絲，有這麼多的觀眾能理解並欣賞俄式藝術。我覺得這特別棒。”



作為俄羅斯知名音樂劇演員，伊萬·奧若金曾出演過《劇院魅影》《貓》《變身怪醫》《美女與野獸》等音樂劇的俄語版。在當晚的演出中，伊萬·奧若金的舞台掌控力收穫了觀眾的陣陣掌聲，他演繹全劇華彩篇章——咏嘆調《莫斯科》，唱出了奧涅金的思鄉之情與離別之痛。