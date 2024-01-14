讓科技小院在鄉村振興的舞台上建功立業

中評社北京1月14日電／據人民網報導，2016年開始，雲南大理州為保護洱海生態，投入了巨大資源以及人力物力，甚至採取了有機肥代替化肥、禁種大蒜等措施。然而幾年過去了，洱海水質的改善並不穩定，農民的收入還變少了。“古生村科技小院”，解決了這一“兩難”困境。



“古生村科技小院”，坐落在雲南大理，是以張福鎖院士為首席科學家，組建多學科導師指導團隊，帶領一大批青年學子，致力於保護洱海，推進鄉村振興。中國農業大學副校長林萬龍說：“沒有科技小院的集群，我們的研究和洱海污染治理之間就是一道牆，“這道‘牆’使得我們的研究是研究，治理是治理”。然而“古生村科技小院”在保護環境、保護水質的同時，科學化地調整種植結構，採用更適宜地、提質增效地種植生產技術。做到環境保護和農民增收能夠同向而行。



對於“古生村科技小院”而言，最近的好消息不斷。特別是，在剛剛結束的中國研究生鄉村振興科技強農＋創新大賽“拼多多杯”第二屆科技小院大賽中，“古生村科技小院”更是在全國科技小院的比拼中榮獲一等獎。



2020年，科技小院首次引入賽事機制，通過全國研究生創新實踐大賽，交流並推選以科技小院為載體和範式、深入農業農村一線的科技強農優秀案例，推動全國科技小院創新創業有成效，為我國鄉村振興提供人才、智力服務以及技術、物資支撐。



一個院落，幾間農舍，不僅蘊藏著科技創新的巨大能量，更孕育著“三農”的美好未來。

