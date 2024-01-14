加沙衝突百日　人道災難持續加劇

中評社香港1月14日電／加沙地帶中部城市代爾拜拉赫的一所學校內，伊曼一家人住在一間教室的角落，面積僅有幾平米。離家三個月後，這位剛生完四胞胎的母親終於能享受到“短暫的平靜”。



新華社報導，伊曼的家原本在加沙地帶北部的拜特哈嫩鎮。自2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，那裡一直是以色列軍隊轟炸的重點地區。衝突爆發約一周後，以色列軍隊要求加沙地帶北部居民南遷，伊曼與家人被迫開始流離失所的生活。



“當時我懷著孩子與家人徒步走到附近的傑巴利耶難民營，然後搭便車抵達中部地區。”伊曼說，“我們都以為衝突不會持續太長時間，走的時候沒帶太多行李，沒想到衝突到現在都沒有結束的跡象。”



去年12月，伊曼在努賽賴特難民營的一家醫院裡生產。由於以軍將地面行動擴大至中部地區，努賽賴特難民營的居民被要求南遷至代爾拜拉赫。伊曼只能帶著剛出生的嬰兒再次逃離。



“四個孩子中有一個出生後身體狀況欠佳，只能留在醫院觀察，”伊曼告訴記者，“我一直想去醫院看他，但從學校去醫院的路十分危險。”



巴以爆發新一輪衝突至今已100天。在經歷了11月底為期一周的臨時停火後，以色列陸、海、空軍擴大在加沙地帶的軍事行動範圍，人道主義災難持續惡化。



據巴勒斯坦加沙地帶衛生部門最新數據，自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以色列軍隊在加沙地帶的軍事行動已造成逾2.38萬人死亡、6萬多人受傷。以色列方面說，衝突共造成1300多名以色列人死亡，仍有130多人被扣押。



逃難到加沙地帶南部城市拉法等毗鄰埃及地區的人數不斷增加。由於無法支付當地高昂的房租，許多人只能栖身聯合國機構設在當地的臨時營地。現年30歲的巴勒斯坦人海塞姆·拉迪目前與家人住在一個帳篷裡。他告訴記者，衝突爆發以來他們已經至少搬家四次。