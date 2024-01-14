優勢產業助推高質量發展

中評社北京1月14日電／近日，福建省廈門市工信局公布2023年專精特新中小企業認定和復核企業（第二批）名單，廈門市義圓源科技有限公司等314家企業及通過復核的廈門四信智慧電力科技有限公司等84家企業為廈門市2023年專精特新中小企業（第二批）。



據瞭解，此次上榜的企業涵蓋生物科技、電子信息、新能源等多個領域，其中不少企業是各個領域的“排頭兵”。



經過長期發展，廈門在對外開放、產業發展、國資國企等方面都具備了一定的優勢。在鞏固提升的基礎上，廈門加大力度推動這些特色優勢轉化為高質量發展的動力。



以港口為例，2023年，廈門港務物流依托廈門港務控股集團供應鏈服務核心體系和資源配置能力，集聚資源優勢、凝聚發展合力，創新“場站＋碼頭＋航線”聯動模式，進一步提升廈門港的市場服務能力，打響了港務跨境電商品牌。2023年全年，東渡跨境電商場站實現出口跨境電商貨物年度目標完成率超300%。



廈門將持續推動港口高質量發展，把廈門國際集裝箱幹線樞紐港做大做強，推進跨境電商、離岸貿易、服務貿易等新業態新模式，打造一批金磚創新基地的旗艦型項目、標誌性成果。



此外，廈門將進一步深化國資國企改革，增強國企核心功能，把已經做大的國企做優做強，推動更多國企進入世界先進行列。目前，廈門已有3家市屬國企進入世界500強行列。