中評社北京1月14日電／據人民日報報導，“中國提出共建‘一帶一路’倡議10年多來，共建‘一帶一路’高質量推進，取得豐碩成果，成為當今世界範圍最廣、規模最大的國際合作平台。”塔吉克斯坦國家科學院歐亞研究所首席研究員阿卜杜加尼·馬馬達齊莫夫近日在接受記者專訪時表示。



馬馬達齊莫夫認為，共建“一帶一路”倡議具有極大包容性，海洋國家和大陸國家都可以加入，還幫助內陸國家克服沒有出海口的劣勢，通過互聯互通助力這些國家經濟建設，推動全球發展更加平衡。



發展不平衡是當今世界最大的不平衡。馬馬達齊莫夫表示，共建“一帶一路”倡議聚焦發展這個根本性問題，通過改善基礎設施條件，加強貿易往來，促進技術和人才流動，給共建國家帶來實實在在的獲得感，為推動解決全球發展失衡問題作出積極貢獻。共建“一帶一路”始終秉持共商共建共享，實現共建國家互利共贏。這進一步增加了共建“一帶一路”的影響力、感召力，日益受到國際社會廣泛歡迎。



“去年10月，第三屆‘一帶一路’國際合作高峰論壇成功舉辦。習近平主席宣布了中國支持高質量共建‘一帶一路’的八項行動，為高質量共建‘一帶一路’、深化務實合作指明了方向。”馬馬達齊莫夫表示，第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇是共建“一帶一路”發展道路上又一個重要里程碑，將推動高質量共建“一帶一路”進入發展新階段，有助於進一步提升互聯互通水平，推動建設開放型世界經濟。



“作為最早同中方簽署共建‘一帶一路’合作文件的國家之一，塔吉克斯坦在此框架下獲益匪淺。”馬馬達齊莫夫說，塔吉克斯坦“2030年前國家發展戰略”與共建“一帶一路”倡議深度對接，為本國的紡織、冶金等多項產業注入強勁的發展活力。“塔中關係歷史淵源深厚、政治基礎堅實、合作內涵豐富、民意支持廣泛，在共建‘一帶一路’框架下兩國關係將穩步向前，共同創造更加美好的未來。”