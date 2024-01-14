中評社北京1月14日電／據人民日報報導，世界經濟論壇2024年年會即將在瑞士達沃斯舉行。“出席本屆年會的中國代表團恢復至疫情前規模，他們將參與全球重大議題的討論，與世界各領域代表深入交流，在國際平台發出中國聲音。”世界經濟論壇大中華區首席代表陳黎明日前在接受記者專訪時表示，中國是全球事務至關重要的參與者，在事關人類未來的重大議題上，中國的參與不可或缺。



“當前，國際局勢動蕩加劇，各國政治互信有所下降。面對氣候變化、生態環境保護、地緣政治衝突、能源危機、經濟增長乏力等一系列重大挑戰，沒有一個國家能夠憑一己之力應對，國際社會需要通力合作。”陳黎明說，信任是國與國、人與人、機構與機構、民眾與國家、企業與政府交往的基礎，在這個背景下，本屆年會以“重建信任”為主題，與2023年年會主題“在分裂的世界中加強合作”一脈相承。



陳黎明介紹，300多位政要將出席本屆年會，其中包括60多位國家元首和政府首腦。與會人士將圍繞經濟增長、氣候與自然行動、能源安全、技術治理和人類發展等全球高度關切的重要議題展開討論，推動合作，尋求解決方案。他表示，中國機遇依然是本屆年會的重要議題之一。作為全球經濟復甦的重要引擎，中國擁有廣闊的市場與投資機會，論壇為各方提供了同中國政府部門人員和企業家直接交流的平台，將進一步促進合作。



“改革開放以來，中國取得非凡發展成就，在世界經濟中發揮的作用也愈加重要。”陳黎明表示，在氣候變化、能源轉型、人工智能研發及治理等關乎人類未來發展的重要領域，中國都取得了巨大的成就。



中國實施的一系列高水平對外開放舉措給陳黎明留下深刻印象。陳黎明說，中國成功舉辦進博會、服貿會、鏈博會等國際展會，通過吸引來自全球各地的企業和投資者，促進了國際貿易和投資合作；通過展示最新的技術和產品，推動了產業升級和創新迭代。同時，展會為中國和外國企業提供了交流平台，吸引了各國廣泛關注和參與，有助於國家間、企業間密切溝通、開展合作。“當前，世界經濟不穩定不確定因素增多，中國始終堅持擴大開放，為世界經濟復甦持續增添動力。”