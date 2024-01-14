美國消費科技“春晚”　中國“智造”獲贊

中評社北京1月14日電／據新華社報導，新華社拉斯維加斯1月13日電 2024年美國拉斯維加斯消費電子展（CES）9日至12日舉行，上千家中國企業“出海”參展，在屏幕顯示、智能家居、人工智能、電動車、清潔能源等諸多領域彰顯中國“智造”的硬實力。



“中國企業回歸了”



近年來中國企業在拉斯維加斯消費電子展上表現搶眼。今年參展的中國企業數量較前兩年明顯回升，既有海信、TCL、京東方、聯想等知名企業，也有眾多首次亮相的初創企業。



據法新社報導，展會主辦方美國消費技術協會主席加裡·夏皮羅直呼：“中國企業回歸了。”



作為全球最大的消費技術產業盛會之一，始於1967年的拉斯維加斯消費電子展一直是科技領域的開年重頭戲，被看作國際消費電子領域的“風向標”，每年展會都會吸引全球各地眾多企業參展。



據美國BNN新聞網報導，今年參展的中國企業超過1100家，說明中國在全球技術領域發展勢頭強勁、影響力上升。另外，中國的創新處於前沿，其技術產品和解決方案不僅吸引了全球的注意力，而且獲得業內同行“點贊”。



中國“智造”越來越“吸睛”



在拉斯維加斯會議中心中央館，海信、TCL等企業占據了展館中心位置，龐大的展示區擠滿觀展和體驗的人群。



TCL推出115英寸全球最大QD－Mini LED巨幕電視，以及搭載新一代護眼顯示技術的手機、增強現實技術眼鏡等產品。海信的最新100英寸“卷曲屏”激光電視、小型超輕薄激光電視等刷新沉浸式視聽體驗。獲得“2024 CES創新獎”的海信車用激光顯示技術，則展示了激光顯示在車載領域的極大潛力。



人工智能技術及相關應用是今年展會最大熱點。聯想集團攜40多款基於人工智能的全新設備與解決方案亮相，涵蓋眾多個人電腦產品系列。這些人工智能賦能的設備不僅具備強大的性能和高效運算力，還結合了大模型來實現通用場景下的個性化服務。



展會上，中國企業漢陽科技的一款全能庭院機器人能夠全季節、多場景作業，不僅可以除雪、割草、清理樹葉，還能司職巡邏“保安”，甚至提供拖車功能。來自美國明尼蘇達州的詹姆斯·理查茲告訴記者，自己患有嚴重的關節炎，每年冬季除雪是最頭疼的事，而且雪天很容易摔倒受傷，除雪機器人解了燃眉之急。