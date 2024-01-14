巾幗攜手　探索海峽兩岸融合發展新路　

中評社北京1月14日電／“祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。”聆聽了習近平主席的新年賀詞，閩台經濟女性倍感振奮、信心十足。



黨的十八大以來，習近平總書記多次就兩岸融合發展作出重要講話重要指示批示，要求福建在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐。閩台經濟女性一直勇於擔當作為，積極探索海峽兩岸融合發展新路，為推進祖國統一貢獻力量。



回望來時路，我們有鄉愁



“習主席的新年賀詞，字句溫暖人心，不僅總結了碩果累累的2023年，更是讓我們對2024年充滿信心與希望。”福建省婦聯兼職副主席、福州市台胞投資企業協會會長蔣佩琪表示。



1965年出生在中國台北的蔣佩琪回憶，父親於1992年選擇返鄉創業，帶著她到福建省福州市連江縣敖江衝刷出來的一整片爛泥灘前，告訴她這裡將會建成一座有3.3公里長堤壩的高爾夫球場，不但可以美化環境，更重要的是可以解決困擾當地居民多年的水患之災。歷經三十餘載，球場已是鬱鬱葱葱的生態大花園，吸引了來自全國乃至全球的球友。當時不太理解父親的蔣佩琪，多年後繼承父業，也選擇回到連江尋“根”，並擔任了福州市台胞投資企業協會會長，希望引領更多的台灣同胞回到家鄉福建就業創業。



年齡不同，感受相同。1998年出生的阮玟蒨來自中國台灣新北市，現任福建省寧德市“福鼎市弈海棋院”總教練兼院長。她透露，在台灣讀大學時，她的職業規劃就是回祖國大陸創辦一家有“溫度”的圍棋棋院，把大陸作為自己追夢圓夢的第一家園。



大學畢業後，阮玟蒨跨越海峽來到福鼎市投資入股創辦棋院，並帶領棋院團隊參加“2020年海峽兩岸暨港澳地區群眾體育系列賽——圍棋邀請賽”，榮獲團體亞軍。在圍棋教學之餘，阮玟蒨還積極參與對台交流活動。2021年受邀參加第九屆海峽青年節，2022年參與福鼎市台胞台屬新春賀歲片拍攝，擔任片中女主角，2023年在第十五屆海峽百姓論壇·寧德分論壇作個人主題演講。“兩岸同胞共同肩負民族復興的歷史重任，希望通過兩岸圍棋交流賽，傳承、發揚中華優秀傳統文化。”阮玟蒨說。

