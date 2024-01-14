描繪千年運河的古韵新貌

中評社北京1月14日電／習近平總書記近期在浙江考察時強調：“大運河是世界上最長的人工運河，是十分寶貴的文化遺產。大運河文化是中國優秀傳統文化的重要組成部分，要在保護、傳承、利用上下功夫，讓古老大運河煥發時代新風貌。”自2014年大運河被正式列入世界遺產名錄以來，隨著國家文化公園建設不斷加速，推廣和普及大運河文化成為新時代文藝的重要課題，關於大運河主題的美術創作與展覽日益受到重視，相關題材的美術作品不斷湧現，以豐富的藝術表現形式詮釋著運河文化的歷史內涵與時代風貌。



傳承藝韵文脈



在中國美術史上，留下了眾多以大運河為主題的繪畫作品。北宋張擇端的《清明上河圖》堪稱現存最古老的大運河圖卷，描繪了隋唐大運河的首期工程——通濟渠即汴河，表現了漕運經濟給汴京帶來的繁華盛景。此後，明代的《南都繁會圖》、清代的《京杭道裡圖》《潞河督運圖》等作品，都生動再現了大運河沿岸的地域風貌與風土人情，共同留下豐厚的創作傳統。如今，這一創作傳統被當代美術工作者傳承與發揚。他們以筆墨為媒，連接古今，從時空、自然、人文等維度描繪千年運河的古韵新貌。



自古以來，中國繪畫便有運用山水長卷咏頌江山社稷的傳統。當代3幅長卷《中國大運河史詩圖卷》《北京大運河攬勝圖卷》《京杭大運河攬勝圖》，堪稱接續這一傳統的代表作。2021年4月，總長135米、高3米的《中國大運河史詩圖卷》亮相中國國家博物館。由江蘇省文化和旅遊廳組織創作的這幅長卷，聚8省市15名書畫家之力，在對大運河沿線風貌深入考察基礎上，歷時一年創作完成。43米長的上卷人物篇，通過春秋爭霸、雄才大略、汴河暢通、一統天下4個歷史畫面，講述了大運河開鑿、發展、西進、通航等歷史進程。64米長的下卷山水篇，分北國瑞雪、冀魯高秋、江淮綠野、吳越花雨4個章節，表現了大運河沿線四季景色和改革開放以來的新景觀。28米長的書法題跋，則涵蓋各篇章文字介紹和題記。長卷徐徐展開，畫面內的空間與時間隨視線流動，勾皴點染下的筆墨山河，連帶附著其上的人文故事，盡顯自然與歷史交織的萬千氣象。



採用傳統中國畫特有的“散點透視”，不僅可以“咫尺納千里”，還可以“須臾容古今”。近期，北京大運河博物館對公眾正式開放，推出一系列重磅展覽，其中專題展中的《北京大運河攬勝圖卷》吸引了不少觀眾的目光。這幅由北京畫院8名畫家聯袂創作的長卷，長27.4米、高0.5米。整幅畫卷從層巒叠嶂的西山起筆，到煙波浩渺的海面收筆，以傳統小青綠和淺絳山水相融合的創作手法，生動描繪了北京大運河沿岸氣勢恢宏的壯麗景象。清雅的畫面巧妙融合了沿途的歷史文化遺產和北京的標誌性建築，不僅展現了大運河的古老風貌和時代新貌，更以傳統繪畫的獨特語言魅力，詮釋了大運河的文化內涵。

