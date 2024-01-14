2023年8月以來全國電詐案件同比減少

中評社北京1月14日電／據央視新聞報導，中央政法工作會議13日至14日在北京召開，記者從會上獲悉，2023年，全國政法機關踐行以人民為中心的發展思想，依法保障人民群眾合法權益，嚴打突出違法犯罪。集中打擊涉緬北電詐違法犯罪活動，抓獲詐騙集團核心成員78名、犯罪嫌疑人4.1萬名，累計凍結涉案資金35億元，一舉扭轉長期以來被動局面。去年8月以來，全國電詐案件同比下降28.6%。常態化開展掃黑除惡，去年共打掉涉黑組織133個、惡勢力組織1858個。



加強社會治安綜合治理。完善社會治安防控體系，保持對毒品、侵害婦女兒童等犯罪高壓態勢，加強對青少年違法犯罪問題的防治。公安機關開展“百萬警進千萬家”活動，有效維護公共安全。



堅持和發展新時代“楓橋經驗”。召開堅持和發展新時代“楓橋經驗”會議、全國調解工作會議，把握新時代“楓橋經驗”的科學內涵和實踐要求，著力推動矛盾糾紛預防化解法治化，“訪”“調”“訴”一體推進。堅持司法為民，做實“抓前端、治未病”，開展矛盾糾紛高發領域訴源治理。部署信訪工作法治化，開展工作試點，制定實施依法辦理信訪事項“路線圖”和工作指南，努力讓群眾的每一項訴求都有人辦理、每一項訴求都依法推進。



2023年，全國群眾安全感為98.2%，連續4年保持在98%以上的高水平。



（來源：央廣網）