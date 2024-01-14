土耳其空襲伊敘境內庫爾德武裝目標

中評社北京1月14日電／土耳其國防部13日說，土軍當天對伊拉克北部以及敘利亞北部的庫爾德武裝目標進行了空襲，摧毀29個目標。



新華社報導，土耳其國防部當天發表聲明說，為消滅庫爾德工人黨、敘利亞庫爾德武裝“人民保護部隊”等“恐怖分子”以及相關目標，土軍當天對伊拉克北部的邁提納、加拉、哈庫爾克、坎迪勒地區以及敘利亞北部地區進行了空襲，摧毀包括倉庫、堡壘、洞穴、石油設施在內的29個目標，並“消滅很多恐怖分子”。



聲明說，土耳其此次行動是為了保護邊境安全，以及根除“恐怖分子”在伊拉克、敘利亞北部邊境對土耳其人民以及安全部隊的襲擊。



土耳其國防部12日說，土軍當天在伊拉克北部邁提納附近與庫爾德工人黨武裝發生衝突，造成土軍5人死亡、8人受傷。



近年來，土耳其軍隊多次越境打擊伊拉克和敘利亞境內的庫爾德武裝人員。庫爾德工人黨成立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。敘利亞2011年爆發內戰以來，“人民保護部隊”活躍在庫爾德人聚居的敘北部地區，主要與極端組織“伊斯蘭國”作戰。土耳其政府認為敘利亞庫爾德武裝與土耳其庫爾德工人黨有關係。