2024年度國考筆試成績和合格分數線公布

中評社北京1月14日電／據國家公務員局網站消息，中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員筆試成績和合格分數線公布，考生可於即日起登錄“中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員專題網站”（http：／／bm.scs.gov.cn／kl2024）查詢。



今年劃定筆試合格分數線時，既考慮到新錄用公務員必須具備的基本素質，又兼顧了不同類別、不同層級機關招考職位對公務員能力的不同要求，同時對西部地區和艱苦邊遠地區基層職位予以一定的政策傾斜。其中，中央機關和省級（含副省級）直屬機構綜合管理類職位合格分數線為：總分（行政職業能力測驗和申論科目成績合計，下同）105分，行政職業能力測驗科目60分；市（地）級和縣（區）級直屬機構綜合管理類職位，行政執法類職位合格分數線為：總分95分，行政職業能力測驗科目50分；西部地區和艱苦邊遠地區（山西、內蒙古、吉林、黑龍江、廣西、重慶、四川、貴州、雲南、西藏、陝西、甘肅、青海、寧夏、新疆等15個省區市）的市（地）級、縣（區）級直屬機構綜合管理類和行政執法類職位，定向招錄服務基層項目人員和在軍隊服役5年以上的高校畢業生退役士兵職位，非通用語職位，以及特殊專業職位合格分數線為：總分90分，行政職業能力測驗科目45分。此外，金融監管總局及其派出機構職位、中國證監會及其派出機構職位和公安機關人民警察職位統一組織了專業科目筆試，專業科目筆試合格分數線為：45分。



各職位進入面試的人員名單將根據規定的面試比例，按照筆試成績從高分到低分的順序確定，面向社會統一公布。面試工作由各招錄機關具體實施。面試前，將在“中央機關及其直屬機構2024年度考試錄用公務員專題網站”發布面試公告。對於筆試合格人數與擬錄用人數之比未達到規定面試比例的部分職位，國家公務員局將組織公開調劑，後續還將針對出現人員空缺的職位，面向社會統一進行補充錄用。



本次筆試廣大考生認真遵守考試紀律，總體考試秩序良好。對於違規違紀人員，有關部門依照公務員法和公務員錄用有關規定，作出了考試成績為零分、取消考試資格、限制報考等處理，嚴肅考風考紀、確保公平公正。