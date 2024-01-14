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我国所有省份均已出台基本養老服務實施方案
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2024-01-14 15:59:27
中評社北京1月14日電／據新華社報導，新華社記者1月14日從2024年全國民政工作會議獲悉，我國加快基本養老服務體系建設，所有省份均已出台實施方案和基本養老服務清單。
截至2023年三季度，全國各類養老機構和設施達40萬個、床位820.6萬張。截至2023年底，通過開展居家和社區基本養老服務提升行動，累計建設家庭養老床位23.5萬張。全國累計完成困難老年人家庭適老化改造148.28萬戶。愈加完善的養老服務體系更好守護老年人幸福晚年。
（來源：新華網）
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