延安建成革命文物國家文物保護利用示範

中評社北京1月14日電／據陝西日報報導，1月5日至6日，全國文物局長會議在北京召開。會上，國家文物局為北京海淀三山五園、遼寧旅順口軍民融合、上海楊浦生活秀帶、江蘇蘇州文物建築、四川廣漢三星堆、陝西延安革命文物共6家第一批國家文物保護利用示範區授牌。其中，延安是唯一一處革命文物專題類國家文物保護利用示範區。



延安是中國革命的聖地、新中國的搖籃。黨中央和毛澤東等老一輩革命家在這裡生活戰鬥了13個春秋，培育了光照千秋的延安精神，留下了大量彌足珍貴的革命歷史文物。延安市現有革命舊址445處，其中全國重點文物保護單位23處、省級文物保護單位146處；革命類紀念館19座，館藏革命文物43673件（套），其中一級文物231件（套）；全國愛國主義教育示範基地13處，國家級抗戰紀念設施、遺址6處。



近年來，延安市搶抓創建革命文物國家文物保護利用示範區重大機遇，統籌實施革命文物與歷史文化遺產整體保護、有效利用，探索建立立法規劃保障機制、創新管理體制機制、完善安全長效機制、堅持整體保護機制、實施共建共享機制、構建全面立體展示機制，革命文物歷史真實性、風貌完整性和文化延續性得到有效呈現；把革命文物保護利用與黨性教育、文化旅遊、鄉村振興、城市建設、社會事業發展和歷史文化遺產保護傳承有機融合，形成了“六項機制抓保護”和“六個融合促發展”的“延安模式”。