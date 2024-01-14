“立委”選舉“最大贏家”竟是80歲台南阿公

中評社台北1月14日電／台南市“立委”選舉結果揭曉，全市6個選區19名“立委”候選人中，有6人因未達發還保證金得票數最低標準，20萬元的保證金將被沒收。有趣的是，電視政見會缺席，連政見也公開宣稱“得票目標是‘0票’”的台灣雙語無法黨五選區“立委”候選人蕭燐洪，因國民黨徵召的台南市議員王家貞資格不符無法參選，意外吸納大批“賭爛票”獲得3萬8695票，不僅保證金將予發還，還可獲得116萬多元的選舉補助金，堪稱“最大贏家”。



中時新聞網報導，台南市“立委”選舉發還保證金得票數的最低標準，分別為：第一選區2萬4482票，第二選區2萬5439票，第三選區2萬6900票，第四選區2萬5833票，第五選區2萬6373票，第六選區2萬5988票。其中，一選區的魏耀乾、林芳如、蔡承攸、侯陸太及二選區詹秋嫻、四選區劉清田等6人，因得票數均未達最低標準，20萬元的保證金都將不予發還。



至於台灣雙語無法黨推薦、高齡80歲的五選區“立委”候選人蕭燐洪，不僅沒有參加候選人公辦電視政見發表會，也沒有任何競選活動，還在選舉公報的政見欄，公開呼籲“懇請賜票給其他優秀候選人”，卻意外吸納大批“賭爛票”，堪稱此次選舉台南市“立委”選舉的“最大贏家”。



蕭燐洪指出，“本人無意本人無意瓜分本區其他優秀人選的哪怕是一張選票；本人的登記謹遵《選罷法》規定，協助敝黨蕭文乾主席，滿足形式條件，成功取得‘政黨票’資格；本人的得票目標是0票；我自己都不會投給自己；因此請將您寶貴的‘總統′票跟‘立委′票，投給您屬意的優秀候選人。”



鑑於該區國民黨徵召的王家貞，因案被宣告緩刑，儘管已經辦理登記，但被“中選會”認定資格不符後，形成民進黨現任“立委”林俊憲與蕭燐洪兩人競選。王家貞雖號召支持者“領票不蓋票”，讓選票成為廢票，但昨天開票結果，該區領票人數19萬2100多票，林俊憲雖一如預期獲得12萬6248票順利當選，但蕭燐洪也獲3萬8695票，讓人跌破眼鏡，無效票則有2萬7197票。



政壇人士認為，蕭燐洪的得票加上無效票，大約等於王家貞參選可以獲得的票數。不過，對蕭燐洪來說，如果王家貞可以下場角逐，恐怕蕭的得票數將無法達到發還保證金的標準，20萬元保證金將被沒收；如今不僅保證金可獲發還，還意外可以領取每票30元的選舉補助金116萬850元，實在非常幸運。